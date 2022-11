Serie A, le designazioni arbitrali: Rapuano dirige Roma-Toro

TORINO - Completato il quadro delle designazioni arbitrali per la quindicesima e ultima giornata di Serie A prima della sosta per i Mondiali in Qatar. La sfida all'Olimpico tra Roma e Torino, in programma domenica pomeriggio alle 15, sarà diretta da Rapuano. Per il posticipo Juventus-Lazio, in programma domenica sera all'Allianz Stadium, c'è l'arbitro Massa. Chiffi dirige Atalanta-Inter, Milan-Fiorentina assegnata a Sozza. Ecco nel dettaglio il quadro completo: