Diretta Sampdoria-Lecce ore 18: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali

Sampdoria e Lecce si affrontano a Genova per un importante scontro salvezza. La formazione blucerchiata di Stankovic è penultima con 6 punti, presenta l'attacco meno prolifico del campionato con appena sei reti realizzate ed è reduce da tre sconfitte di fila senza segnare (contro Inter, Fiorentina e Torino). Il Lecce ha invece ritrovato la vittoria nell'ultimo turno battendo l'Atalanta in casa ed è in sedicesima posizione a quota 12.