Diretta Bologna-Sassuolo ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali

BOLOGNA - Alle ore 20.45 , allo stadio Renato Dall'Ara , Bologna e Sassuolo si affrontano nel 15° turno del campionato di Serie A , l'ultimo prima della lunga pausa per i Mondiali di Qatar 2022 (20 novembre-18 dicembre). I rossoblù di Thiago Motta , dopo tre vittorie consecutive, sono caduti in casa dell'Inter perdendo con un netto 6-1. I neroverdi di Dionisi , invece, hanno fermato sull'1-1 la Roma al Mapei Stadium interrompendo così una striscia di due sconfitte consecutive (4-0 al Maradona contro il Napoli e 1-0 al Castellani contro l'Empoli). Il Bologna ha perso le ultime tre partite interne di Serie A contro il Sassuolo e nella sua storia nella competizione solo contro tre squadre ha registrato almeno una striscia da quattro sconfitte consecutive in casa: contro Inter, Juventus e Milan. Il Sassuolo ha vinto l'ultima partita di campionato contro il Bologna e in Serie A solo una volta ha ottenuto più successi consecutivi contro i rossoblù (tre di fila tra il 2019 e il 2020).

Bologna-Sassuolo: diretta tv e streaming

Bologna-Sassuolo, gara valida per la 15ª giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 20.45 allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna e sarà visibile in diretta su Sky Calcio (202 e 249), Sky Sport 4K (213) e DAZN. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.

Guarda Bologna-Sassuolo su DAZN. Attiva ora

Le formazioni ufficiali di Bologna-Sassuolo

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumì, Cambiaso; Medel, Ferguson; Aebischer, Dominguez, Soriano; Arnautovic. Allenatore: Thiago Motta.

A disposizione: Bardi, Raffaelli, Sosa, Moro, Orsolini, Sansone, Zirkzee, Lykogiannis, De Silvestri, Schouten, Vignato, Barrow.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Ferrari, Ayhan, Rogerio; Frattesi, Obiang, Thorstvedt; Traorè, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Dionisi.

A disposizione: Pegolo, Zacchi, Marchizza, Matheus Henrique, Harroui, Berardi, Alvarez, Ceide, Antiste, Romagna, Erlic, D'Andrea, Tressoldi, Kyriakopoulos.

ARBITRO: Pezzuto di Lecce.

ASSISTENTI: Bercigli-Cecconi.

IV UOMO: Santoro.

VAR: La Penna.

ASS. VAR: Abbattista.

Segui tutta la Serie A TIM su DAZN. Attiva ora