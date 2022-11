Sampdoria-Lecce 0-2: Colombo e Banda inguaiano Stankovic

Il Lecce passa al Ferraris e inguaia sempre di più la Sampdoria. Si fa sempre più dura per la squadra di Stankovic, a quota 6 punti dopo 15 partite e alla quarta sconfitta consecutiva senza riuscire ad andare in gol. I giallorossi invece trovano un altro successo pesante dopo quello contro l'Atalanta nel turno infrasettimanale e si portano a +8 dalla Cremonese terzultima. Mattatore della serata è Lorenzo Colombo, autore del gol del vantaggio salentino e dell'assist (pregevole colpo di tacco) per la rete di Banda che ha chiuso la gara all'83'. Decisivo nella prima frazione è stato l'errore di Villar che con un colpo di tacco ha servito involontariamente Colombo mettendolo a tu per tu con Audero: così al primo minuto di recupero del primo tempo il Lecce ha sbloccato la gara. Sullo 0-0 Falcone si era superato su un pericoloso diagonale di Gabbiadini. Una volta andata in svantaggio, la Samp non ha saputo reagire e non è riuscita a creare grossi pericoli, se non nel finale di gara con la forza della disperazione. Il Lecce esce con tre punti da Marassi con pieno merito.