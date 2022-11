Diretta Juventus-Lazio ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

TORINO - La Juventus reduce da cinque vittorie consecutive si appresta a disputare l'ultima gara ufficiale del 2022, con la Serie A che va in naftalina per quasi due mesi per far posto alla Coppa del Mondo in Qatar: all'Allianz Stadium di Torino arriva la Lazio dell'ex allenatore bianconero Maurizio Sarri, al quale sono stati rosicchiati cinque punti nell'ultimo mese, ma che è ancora avanti di due lunghezze, a quota 30 al secondo posto della classifica in coabitazione con il Milan. Nella scorsa stagione la Juve si impose 2-0 all'Olimpico e pareggiò 2-2 all'ultima giornata, quella delle lacrime di Dybala e del tributo a Chiellini. Il bilancio recita 97 affermazioni casalinghe in 187 incontri, cui si aggiungono 46 successi biancocelesti e 44 pareggi.