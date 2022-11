Diretta Roma-Torino ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

ROMA - Il Torino di Ivan Juric, reduce da tre vittorie nelle ultime quattro uscite di campionato con Udinese, Milan e Sampdoria, fa visita alla Roma di José Mourinho, alla quale ha guadagnato cinque punti in questo arco temporale, distante ora sei lunghezze, al settimo posto a quota 26: il 3-1 a Verona in mezzo ai ko con Napoli e nel derby con la Lazio, cui ha fatto seguito l'1-1 a Reggio Emilia con il Sassuolo, è il recente ruolino dei giallorossi. Senza Pellegri, Lukic, Schuurs e Ola Aina, i granata vanno a caccia di un successo di prestigio per archiviare il 2022: la Serie A, infatti, andrà in naftalina fino al 4 gennaio, per far spazio alla Coppa del Mondo in programma in Qatar.