Diretta Monza-Salernitana ore 15: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali

MONZA - Nella 15ª giornata di Serie A il Monza di Raffaele Palladino ospita tra le mura amiche dell'U-Power Stadium la Salernitana di Davide Nicola. I brianzoli sono reduci dalla sconfitta in trasferta all'Olimpico contro la Lazio (1-0, Romero): la quarta nelle ultime cinque partite di campionato. Fase di transizione invece per la formazione ospite, che dopo il successo per 3-1 proprio sui biancocelesti di Sarri dello scorso 30 ottobre ha pareggiato 2-2 con la Cremonese e ha perso al Franchi con la Fiorentina, per 2-1.