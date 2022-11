Diretta Verona-Spezia ore 15: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali

VERONA - Nella 15ª giornata di Serie A il Verona di Bocchetti, ultimo in classifica con 5 punti, ospita al Bentegodi lo Spezia di Luca Gotti, al momento al 17° posto in campionato a quota 10. Tre punti pesantissimi in palio per entrambe le formazioni: i padroni di casa potrebbero smuovere finalmente le acque nella zona rossa, mentre la formazione ospite potrebbe guadagnare ulteriore terreno sulle altre contendenti per la salvezza. L'unico successo degli scaligeri in questo campionato risale allo scorso 4 settembre (2-1 sulla Sampdoria), con Bocchetti che cerca ancora la sua prima vittoria da allenatore. Lo Spezia, invece, arriva dall'1-1 contro l'Udinese di Sottil tra le mura casalinghe del Picco.