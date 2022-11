Diretta Milan-Fiorentina ore 18: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali

MILANO - Il Milan di Stefano Pioli, raggiunto in classifica al secondo posto dalla Lazio a quota 30 dopo il deludente pareggio contro la Cremonese, cerca un successo tra le mura amiche del Meazza con la Fiorentina di Vincenzo Italiano - reduce da tre vittorie consecutive con Spezia, Sampdoria e Salernitana (che salgono a cinque considerando gli ultimi due trionfali impegni in Conference League) - per chiudere il proprio 2022 a -8 dalla capolista Napoli , che ha sconfitto 3-2 l'Udinese ed è provvisoriamente scappata a +11.

Milan-Fiorentina: diretta tv e streaming

Milan-Fiorentina, gara valida per la 15ª giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 18 allo stadio Giuseppe Meazza e sarà visibile in diretta esclusiva streaming su DAZN. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito.

Formazioni ufficiali

Milan-Fiorentina

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Krunic, Brahim Diaz, Rafael Leao; Giroud. All. Pioli.

FIORENTINA (4-2-3-1): P.Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Amrabat, Mandragora; Ikoné, Bonaventura, Saponara; Cabral. All. Italiano.

Arbitro: Sozza di Seregno.

Assistenti: Mondin e Moro.

IV uomo: Di Bello.

Var: Fabbri.

Avar: S.Longo.

