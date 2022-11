Fantacalcio Monza-Salernitana, Nicola: "Fischi giusti, noi inadeguati"

MONZA - Davide Nicola, tecnico della Salernitana, ha commentato il pesante ko sul campo del Monza. Ecco cosa ha detto: "Abbiamo perso tutti i contrasti e il nostro primo tempo non è stato all'altezza, direi inadeguato. Le scelte di formazione sono state dettate dal fatto che abbiamo giocato tre partite in una settimana. Nel secondo tempo abbiamo provato a cambiare, ma non è andata bene e c'era anche un pò di stanchezza. Siamo mancati nella personalità, non abbiamo avuto coraggio nel proporre gioco ed abbiamo perso troppi contrasti, certo è che la formazione era la migliore che poteva scendere in campo. I tifosi hanno rifiutato il saluto? I tifosi a fine partita hanno fatto bene a fischiare. Avrei fatto lo stesso anche io a fine primo tempo. Bisogna sempre dare l'immagine di andare oltre il limite. Però io mi fermerei qui e valutare quelle che sono le aspettative ed il percorso. Per me la Salernitana ha avuto uno step di crescita, ma oggi sono mancate troppe cose. Guardando la classifica non posso essere scontento, questi punti nella passata stagione li avevamo a marzo-aprile. Questa squadra non è mai stata in una situazione di disagio in classifica. Chiaramente a me non basta, voglio altro. Qualcuno con la testa già al Mondiale? No, i miei giocatori non ragionano così. Non avevano la testa al Mondiale. Magari erano in difficoltà oppure in una giornata poco brillante. Ci sarà un confronto con la società? Il confronto con la società è quotidiano. Durante il ritiro dopo Firenze la società ha riconosciuto ai calciatori il lavoro fatto ed i punti fin qui raccolti".