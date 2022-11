Juventus-Lazio, la diretta: segui la partita in tempo reale

TORINO - La Juventus è impegnata in casa contro la Lazio nel posticipo che chiude il 15° turno di Serie A. I bianconeri vengono da 5 vittorie consecutive in campionato e sono quinti in classifica con 28 punti. La Lazio invece condivide il terzo posto con l'Inter a quota 30. La formazione di Allegri e la squadra di Sarri presentano le due difese meno battute del torneo: i bianconeri hanno incassato appena 7 reti, i biancocelesti 8. Segui la partita in tempo reale sul nostro sito.