Allegri è l'allenatore del mese di novembre: l'annuncio della Lega Serie A

"Il premio Coach Of The Month di novembre è stato assegnato all’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri". Così, in una nota diramata sul proprio sito ufficiale, la Lega Serie A informa che il tecnico bianconero - reduce da sei vittorie consecutive in campionato ed altrettanti clean sheet - è stato votato allenatore del mese. "La consegna del trofeo a Massimiliano Allegri - prosegue il comunicato - avverrà nel pre-partita di Juventus-Udinese, in programma sabato 7 gennaio 2022 alle ore 18.00 all’Allianz Stadium di Torino. Il premio è stato assegnato da una giuria composta da Direttori di testate giornalistiche sportive che hanno valutato i singoli allenatori in base a criteri tecnico sportivi e di qualità di gioco espresso dalle loro squadre, oltre che di comportamento/fair play tenuto durante le gare. Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 13ª alla 15ª della Serie A TIM 2022/2023".