De Laurentiis: Calcio malato, governo assente. Juve? Ci pensino i magistrati

ROMA - Senza filtri come sempre, Aurelio De Laurentiis, che ha risposto ai cronisti a margine della presentazione del volume "Codice di Giustizia Sportiva Figc" dell'avvocato della Federcalcio Giancarlo Viglione al salone d'onore del Coni. Quando gli è stato chiesto se il caso Juventus potesse essere l'inizio di una nuova "calciopoli", il presidente del Napoli ha sottolineato di non essere la persona adatta a parlarne, entrando poi nello specifico: "Delle vicende della Juventus non ne parlo. Ci penseranno i magistrati che stanno verificando. Non è compito mio, mi dispiace solo che il calcio non sia portatore sempre di quei valori che dovrebbero essere d'esempio per le nuove generazioni".