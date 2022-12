Lotito: "La Juve non è il male. Ho abbracciato Agnelli"

TORINO - Il calcio italiano è stato investito dal caso Juventus dopo le dimissioni dell'ormai ex CdA bianconero guidato da Andrea Agnelli. Sul tema è intervenuto, a margine del Premio Colalucci, anche il Presidente della Lazio, Claudio Lotito: "Oggi tutti parlano male della Juventus, ma è una è una di quelle società che ha contribuito al sostentamento del nostro mondo. In tanti si sono abbeverati da lì, e non può essere ogni male del calcio italiano. Poi non entro nel merito dei fatti, quello spetta ai magistrati". Un pensiero deciso quello del patron biancoceleste che alla domanada se abbia parlato con Agnelli risponde: "L'ho visto in Senato e l'ho abbracciato. Mi ha dato un'impressione non giusta dal punto di vista umano".