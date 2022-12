Terremoto arbitri, Figc dura: o Trentalange si dimette o il 19 viene commissariato

O Alfredo Trentalange si dimette dalla carica di presidente dell'Associazione Italiana Arbitri o la stessa verrà commissariata. Tertium non datur. L'aut aut della Figc scandisce l'attesa per l'appuntamento decisivo, fissato per il 19 dicembre,a Roma, in Via Allegri, quartier generale della Figc. Quel giorno, il consiglio federale prenderà in esame l'incandescente situazione del mondo arbitrale dopo l'arresto,il 12 novembre scorso di Rosario D'Onofrio, procuratore capo dell'Aia, accusato di traffico internazionale di droga. Tre giorni dopo, Gabriele Gravina aveva convocato un consiglio federale urgente che, all'unanimità, aveva stabilito il passaggio della giustizia arbitrale sotto l'egida della Figc. Dichiarò allora il capo del calcio:"Questa vicenda con questa dimensione è sicuramente su un altro pianeta, le avvisaglie sono state colte da noi con una denuncia molto chiara a luglio. Le indagini si sono concluse con un deferimento di questo procuratore e l’udienza ci sarebbe stata il 25 novembre, quindi noi non abbiamo fatto sconti. Le avvisaglie vanno colte, la Federazione le ha sapute cogliere e sono scaturite in un deferimento di un procuratore dell’Aia, un atto devastante e di una gravità unica e noi lo abbiamo fatto. E' un tema che ha creato imbarazzo e disagio nel mondo del calcio che è stato saccheggiato da questo episodio che presenta tantissimi lati da chiarire, oscuri. Molti punti continuiamo a ignorarli e a comprendere come alcuni fatti siano stati possibili. Chiediamo massimo rigore nell’individuare i soggetti, non si può sbagliare e chiediamo terzietà mettendo gli arbi tri nelle condizioni di sentirsi liberi da qualunque peso. Ho chiesto all’Aia una relazione con la procedura seguita per individuare questo procuratoreche è all’esame della federazione che metteremo a confronto con il materiale che arriverà dalla Procura".

Dal canto suo, dopo le dimissioni di D'Onofrio, l'Aia si dichiarò parte lesa:«L'associazione italiana arbitri prende atto con sorpresa e sgomento delle notizie diffuse a mezzo stampa relative all'arresto del procuratore, Rosario D'Onofrio. Ci teniamo a ricordare che per assumere la qualifica di arbitro, l'interessato deve dichiarare l'assenza di procedimenti penali nonché di condanne superiori a un anno per reati dolosi in giudicato. Ai sensi dell'articolo 42 del vigente regolamento Aia, gli iscritti devono rispettare le norme del codice etico nonché astenersi dall'assumere atteggiamenti lesivi dell'immagine dell'Aia. L'articolo 42 infine impone l'immediata comunicazione al presidente di Sezione di avvisi di garanzia, pendenze di procedimenti penali e misure restrittive della libertà personale». Una presa di posizione che non ha evitato a Trentalange gli strali della Federazione, ma gli avvocati del presidente sostengono: "Non ci siano i presupposti per un commissariamento dell'AIA. Paolo Gallinelli, Bernardo Giorgio Mattarella (figlio del Presidente della Repubblica) e Avilio Presutti hanno spiegato a LaPresse: "Non vi sono i presupposti per un commissariamento dell'Aia. I fatti unilateralmente ipotizzati dalla Procura (ancora tutti da verificare in contraddittorio) non riguardano infatti l'Aia in generale ma soltanto le modalità di nomina dei membri del sistema di giustizia sportiva. Per escludere la legittimità di un commissariamento, è allora assorbente il dato che nel Consiglio Federale del 15 novembre scorso, è stata già assunta una misura ad hoc, consistente nella trasmigrazione del sistema di giustizia sotto la tutela FIGC. Siamo in attesa di comunicazioni in merito all'audizione del nostro assistito, non possiamo nemmeno ipotizzare se sarà prima o dopo il prossimo consiglio federale del 19 dicembre, ma possiamo già esprimere un nostro parere in merito al prospettato commissariamento dell'Aia".e arriverà dalla Procura". Tra federazione e Trentalange siamo al muro contro muro, ma Gravina non intende transigere.