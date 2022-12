Le amichevoli di A: pari Fiorentina con il Monaco, Spezia e Sassuolo ko

Ko per lo Spezia di Gotti contro lo Sparta Rotterdam nel secondo test amichevole del ritiro spagnolo. All'Oliva Nova Sports Center la gara si è giocata in tre tempi di gioco: il primo da 45 minuti, mentre il secondo e il terzo da 30 minuti. Gli olandesi vincono 2-1 con le reti di Verschueren, Saito e Tahiri. Le Aquile hanno accorciato le distanze con il gol di Gyasi, bravo ad insaccare in rete da pochi passi il cross da sinistra di Reca. Lo Spezia è sceso in campo con il 3-5-2: Amian, Ampadu e Nikolaou davanti a Zovko; in regia Ekdal coadiuvato dalle mezzali Sala e Bastoni, mentre sulle fasce hanno agito Holm e Moutinho. In avanti la coppia Maldini-Sanca. Minuti in campo anche per Agudelo, Verde, Kovalenko, Bourabia, Hristov, Caldara, Gyasi, Strelec, Ferrer, Reca, Kiwior e Ellertsson.

Fiorentina-Monaco 1-1

La Fiorentina di Italiano pareggia 1-1 nel test di lusso contro il Monaco. La squadra viola rende omaggio a Sinisa Mihajlovic con un minuto di silenzio prima del match. Ranieri porta in vantaggio i viola al 23' del primo tempo: Nubel respinge la conclusione di Benassi, ma nulla può sulla ribattuta vincente del difensore. I francesi pareggiano i conti al 14' della ripresa con il colpo di testa dell'attaccante Boadu, lasciato tutto solo in area dalla difesa di Italiano. Finisce dunque in parità la sesta amichevole disputata dalla Fiorentina in questo mese di dicembre. Nella ripresa, durante la classica girandola dei cambi, sono entrati Igor, Milenkovic, Jovic, Barak, Duncan, Terzic e Kayode. Questa la formazione scesa in campo dal 1' con il 4-2-3-1: Terracciano; Dodo, Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi; Mandragora, Bianco; Bonaventura, Genassi, Saponara; Cabral.

Sassuolo-Psv 1-2