Arbitri, cade la testa di Trentalange: dimissioni da presidente Aia

ROMA - Alfredo Trentalange ha rassegnato le dimissioni dalla carica di presidente dell'Associazione Italiana Arbitri. Lo annuncia in una nota la stessa Aia, aggiungendo che questa sera, alle 21: "I componenti del Comitato Nazionale dell'Associazione incontreranno in videocall i presidenti delle rispettive macro regioni per spiegare le ragioni di questa scelta".