Inter-Napoli vietata ai residenti in Campania: bufera social

MILANO - Inter-Napoli si giocherà senza spettatori residenti in Campania: il Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive di Milano ha infatti ravvisato il pericolo concreto di azioni violente da parte delle frange estreme delle tifoserie ultras in occasione del match del Meazza in programma alla ripresa del campionato, mercoledì 4 gennaio. Il Comitato di Analisi ha dunque suggerito al Prefetto, come misura preventiva, l'adozione della prescrizione del divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella Regione Campania. Il Prefetto di Milano, Renato Saccone ha disposto quindi il divieto di vendita dei biglietti ai residenti in Campania, compresi i possessori della tessera del tifoso, fatti salvi i possessori di fidelity card dell'Inter, con annullamento e rimborso di quelli eventualmente già emessi. Notizia non certo ben gradita dai tifosi partenopei, ansiosi non solo di tornare allo stadio dopo la pausa Mondiale, ma anche per gustarsi dal vivo il big match contro i nerazzurri, gara per la quale si va verso il tutto esaurito. La polemica infatti dilaga sui social dove si è scatenata un'autentica bufera a seguito del provvedimento.