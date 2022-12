Le amichevoli di A: 10 gol per l'Atalanta, tris Sampdoria. Ok Udinese e Salernitana

TORINO - Giornata ricca di amichevoli per le squadre di Serie A, che si apprestano a tornare in campo per la ripresa del campionato a gennaio. L' Atalanta di Gasperini ha battuto 10-1 il Crema (che milita in Serie D), La Sampdoria ha superato 3-0 il Ligorna (Serie D), mentre l' Udinese di Sottil ha battuto 4-1 la Primavera friulana. Infine la Salernitana ha superato 2-1 la Gelbison , che milita in Serie C.

Atalanta-Crema 10-1

Nella prima frazione l'Atalanta sblocca con Malinovskyi, all'11': seguono le marcature di Zapata, Pasalic e Zappacosta che mandano le squadre all'intervallo sul 4-0 per la squadra di Gasperini. Nella ripresa, di nuovo Zapata, poi il Crema accorcia con Abbà. Per Zapata poi altre due reti (7-1 e 10-1) inframezzate dai centri di Scalvini e Muriel.

ATALANTA: Rossi, Zortea, Okoli, Scalvini, Soppy, Maehle (77′ Vorlicky), Pašali?, Zappacosta (72′ Palestra), Malinovskyi, Zapata, Muriel. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

CREMA: Peschieri (46′ Aiolfi), Nesci (46′ Spaneshi), Groppelli (46′ Grassi), Ricozzi (72′ Georgiev), Bajic (25′ Brero), Cerri, Lovaglio (61′ Meleqi), Bignami, Recino (46′ Gallo), De Milato (46′ Abbà), Tosi (46′ Madiotto). Allenatore: Stefano Bellinzaghi.

MARCATORI: 11′ Malinovskyi (A), 22′ Zapata (A), 31′ Pašali? (A), 45′ Zappacosta (A), 49′ Zapata (A), 66′ Abbà (C), 73′ rigore Muriel (A), 77′ Zapata (A), 83′ Scalvini (A), 86′ Muriel (A), 89′ Zapata (A).

Arbitro: Paride Tremolada di Monza

Sampdoria-Ligorna 3-0

La Sampdoria vince 3-0 l'amichevole con il Ligorna. Nella prima frazione di gioco, conclusa 1-0 in favore dei blucerchiati, è di Montevago il gol che sblocca il parziale. Nella ripresa a segno Amione, poi Djuricic, quest'ultimo su calcio di rigore.

SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero (22′ s.t. Contini); Bereszynski (22′ s.t. Trimboli), Murillo (22′ s.t. Ferrari), Amione (22′ s.t. Villa); Léris (22′ s.t. Malagrida), Vieira (22′ s.t. Paoletti), Rincón (22′ s.t. Yepes), Augello (1′ s.t. Murru); Verre (22′ s.t. Djuricic); Gabbiadini (22′ s.t. Villar), Montevago. Allenatore: Stankovic.

LIGORNA (4-3-3): Caruso (30′ s.t. Gragnoli), Dellepiane (25′ s.t. Lipani), Scannapieco (43′ s.t. Callà), Damonte (15′ s.t. Serra Sanchez), Garbarino (15′ s.t. Tassotti), Gulli (5′ s.t. Mazzamuto), Bacigalupo (25′ s.t. Casagrande), Gerbino (40′ s.t. Basciano), Abdelazim (5′ s.t. Gualtieri), Donaggio (43′ s.t. Tancredi), Brunozzi (15′ s.t. Botta) Allenatore: Roselli.

Arbitro: Mirri di Savona.

MARCATORI: 16′ pt Montevago, 2′ st Amione, 27′ st Djuricic (su rig.)

Udinese-Udinese Primavera 4-1

Dopo l'amichevole con la Cremonese, l'Udinese è tornata in campo per una partita da 45 minuti contro la Primavera bianconera. Impiegati soprattutto giocatori che nell'amichevole di ieri non hanno giocato o hanno avuto un ridotto minutaggio nell'amichevole di ieri. La sfida è terminata con un successo per 4-1 grazie alla reti di Nestorovski (doppietta), Festy e Pafundi. Per la squadra di mister Sturm a segno Bassi.

Salernitana-Gelbison 2-1

Allenamento congiunto a porte chiuse per la Salernitana, che ha sfidato in mattinata la Gelbison, formazione che milita in Serie C. La squadra di Davide Nicola si è imposta con il punteggio di due reti a una, ma è stata la Gelbison a sbloccare il punteggio passando in vantaggio con Ulliano su calcio di rigore. La Salernitana ha poi ribaltato il risultato con una doppietta di Piatek, anche per lui una rete dal dischetto: tutto nel corso della prima frazione di gioco. Out Dia reduce da un colpo alla caviglia e Gyomber, ancora in ripresa dall'infortunio.