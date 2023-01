Arbitri Cremonese-Juve, Inter-Napoli e Torino-Verona: ecco le designazioni

Ayroldi e Juventus, i precedenti

Sarà Giovanni Ayroldi, della sezione di Molfetta, a dirigere il match dello Zini tra Cremonese e Juventus. Per la prima volta in questa stagione Ayroldi arbitrerà i bianconeri, infatti l'ultimo match diretto dall'arbitro classe 1991 con i bianconeri in campo è stato il pareggio casalingo per 2-2 contro la Lazio alla 37ª giornata della passata stagione. Il parziale della Juve sotto la supervisione di Ayroldi recita in quattro precedenti : 2 vittorie, una sconfitta ed un pareggio per un totale di 14 ammonizioni, 0 espulsioni e un rigore a favore.

Serie A, tutte le designazioni arbitrali della 16ª giornata

Salernitana-Milan (04/01, ore: 12:30): Forneau di Roma

Sassuolo-Sampdoria (04/01, ore: 12:30): Maresca di Napoli

Spezia-Atalanta (04/01, ore: 14:30): Giua di Olbia

Torino-Verona (04/01, ore: 14:30): Dionisi di L'Aquila

Lecce-Lazio (04/01, ore: 16:30): Marinelli di Tivoli

Roma-Bologna (04/01, ore: 16:30): Santoro di Messina

Cremonese-Juventus (04/01, ore: 18:30): Ayroldi di Molfetta

Fiorentina-Monza (04/01, ore: 18:30): Feliciani di Teramo

Udinese-Empoli (04/01, ore: 20:45): Serra di Torino

Inter-Napoli (04/01, ore: 20:45): Sozza di Seregno