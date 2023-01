Diretta Salernitana-Milan ore 12.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

SALERNO - Il campionato di Serie A 2022-23 riparte e lo fa alle 12:30 allo stadio Arechi di Salerno con il Milan protagonista contro la Salernitana. Trasferta subito insidiosa per i campioni d'Italia che si affideranno, come sempre, ad Olivier Giroud (vista anche l'assenza all'ultimo di Ante Rebic) e a Rafa Leao. L'allenatore dei rossoneri Stefano Pioli ha fiducia nei suoi malgrado delle amichevoli poco convincenti e una lunga lista di indisponibili: "La squadra sta bene fisicamente e mentalmente. Giocheremo tante partite, ma vale per tutti. So che il lato fisico conta tanto, ma sono la qualità e l'atteggiamento mentale che fanno la differenza". Per i padroni di casa ha parlato così l'allenatore Nicola: "Affrontiamo una squadra che ha valori, ci siamo preparati al meglio sempre con la stessa perseveranza nel duro lavoro. Il Milan devi affrontarlo pareggiando ciò che conta di più a questo calcio che è la capacità di tenere testa dal punto di vista atletico, di organizzazione, del coraggio nel fare il tuo gioco."