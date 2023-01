Diretta Cremonese-Juventus ore 18.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

CREMONA - Prima della sosta la Juventus era tornata vincente e convincente, ora è il momento di confermarsi a distanza di quasi due mesi dall’ultima partita di campionato. Massimiliano Allegri ieri, alla vigilia della partita con la Cremonese, si è dimostrato il primo curioso di capire come possa incidere la lunga sosta sui suoi calciatori. "I risultati diranno se abbiamo lavorato bene, se abbiamo fatto bene a concedere un po’ riposo. Dipende tutto da quello: se le cose vanno male diranno che c’era bisogno di più riposo...". Una certezza però ce l’ha, Allegri: a Cremona bisognerà fare attenzione a evitare cali di concentrazione. Tutto sta nella mente dei giocatori. "Ci attende una partita complicata e difficile perché la Cremonese nelle ultime due sfide in casa non ha subito gol. Col Napoli ha disputato una partita tosta, ha preso 4 reti ma quasi tutti alla fine. Tira molto in porta, crossa molto, è una squadra aggressiva. Dobbiamo avere grande rispetto e umiltà".