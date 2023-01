Diretta Inter-Napoli ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MILANO - Si gioca a San Siro Inter-Napoli, il big match della giornata di Serie A che inaugura il ritorno dopo la sosta per il Mondiale. Una sfida in cui gli azzurri osservano tutti dall’alto, forti dei 41 punti frutto di 13 successi, 2 pareggi e zero sconfitte. È vero che dopo la super sfida di stasera mancheranno ventidue giornate con 66 punti totali in gioco, ma è chiaro che una vittoria della banda Spalletti manderebbe un segnale fortissimo al campionato. L’Inter, quinta a 30 punti, lo sa bene e anche se fatica ad ammetterlo, stasera si giocherà una grossa fetta di scudetto. Tempo per recuperare ce ne sarebbe, certo, ma scivolare a 14 punti potrebbe dare un durissimo colpo, soprattutto psicologico, alle ambizioni di rimonta.