Diretta Torino-Verona ore 14.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

TORINO - Il Torino di Ivan Juric ha chiuso la prima parte di stagione al 9° posto a quota 21 punti ma con l'ultima partita, il pareggio per 1-1 all'Olimpico contro la Roma, che ha lasciato l'amaro in bocca ai granata pronti a riscattarsi alla ripartenza. Allo stadio Grande Torino arriva un Verona in crisi aperta, ultimo in classifica con 10 sconfitte consecutive alle spalle, ma Juric (ex di giornata) conosce le insidie di questa partita, così nella conferenza stampa della vigilai: "La differenza tra le due squadre è minima mi aspetto una partita equilibrata, nella quale dovremo mettere qualcosa in più dal punto di vista della qualità per vincere. Il Verona sono tre anni che arriva davanti al Torino, ora si sta trovando in una situazione difficile ma ha fatto un mercato interessante mantenendo la propria ossatura".