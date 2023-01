Salernitana-Milan 1-2: Leao in gol. Colpo Sampdoria: battuto il Sassuolo al Mapei

Il 2023 del Milan comincia con il piede giusto, anche se con qualche sofferenza di troppo. La squadra rossonera sbanca l’Arechi con i gol di Leao e Tonali condannando la Salernitana (illusa nel finale da Bonazzoli) alla terza sconfitta di fila. Il fenomeno portoghese, in stand-by sul rinnovo con la società, si rivela sempre più un fattore determinante per la rincorsa del tecnico rossonero. Tre punti vitali in ottica salvezza per la Sampdoria di Stankovic, vittoriosa al Mapei Stadium contro il Sassuolo per 2-1: la buona notizia per Dionisi è il ritorno in rete (su rigore) di Berardi.