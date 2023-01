Immobile supera Del Piero, Gilardino e Signori: Ciro sempre più nella storia del calcio

Ciro Immobile è sempre più nella storia del calcio e della Serie A. L'attaccante della Lazio, con il gol messo a segno al Via del Mare contro il Lecce, è salito a quota 189 reti nel nostro massimo campionato e in un solo colpo ha superato Gilardino, Del Piero e Signori entrando nella top 10 della classifica all time dei cannonieri (ora è nono). Il centravanti di Torre Annunziata mette ora nel mirino Hamrin, a una sola lunghezza di distanza.