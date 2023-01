Cori razzisti, Lazio punita. Rischia anche il Napoli?

Giornata di vergogna in Serie A sugli spalti di Lecce e Milano con i cori razzisti ascoltati nei due stadi che hanno portato il giudice sportivo, Gerardo Mastrandrea, a decisioni immediate. Per i 'buu' razzisti nei confronti di Banda ed Umtiti da parte dei tifosi biancocelesti al Via del Mare, la Curva Nord della Lazio allo Stadio Olimpico sarà chiusa per un turno. Nel comunicato del giudice sportivo, si fa riferimento al "referto arbitrale e alla relazione dei collaboratori della Procura federale nella quale, tra l'altro, si riferisce che durante l'intera gara i sostenitori della società Lazio, assiepati nel settore 'ospiti distinti sud-est', si rendevano responsabili nella quasi totalità (circa 1.000 dei 1.072 occupanti), di ripetuti cori espressione di discriminazione razziale". Non solo in Lecce-Lazio è andata in scena la vergogna del tifo, sono stati infatti chiesti agli ispettori federale chiarimenti sui cori rivolti dai tifosi napoletani a Romelu Lukaku, nel corso di Inter-Napoli. Questo quanto si legge nel comunicato: "Necessario che venga specificato dalla medesima Procura federale, sentiti ulteriormente, se del caso, i responsabili per l'Ordine pubblico, quali sono i settori che abitualmente occupano in prevalenza, nelle gare in casa, i sostenitori del Napoli posizionati nel settore 'terzo anello blu', autori dei cori di discriminazione razziale nei confronti del calciatore Lukaku". Anche per il Napoli potrebbero quindi arrivare sanzioni? In realtà il fatto che la trasferta fosse stata vietata ai tifosi residenti in Campania renderebbe complicato, per dirla con un eufemismo, rispondere alla richiesta del Giudice Sportivo...