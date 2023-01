Diretta Juventus-Udinese ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

TORINO - La Juventus cerca l'ottava vittoria consecutiva in campionato. I bianconeri di Massimiliano Allegri, alle ore 18, ospitano l'Udinese nell'anticipo della 17ª giornata del campionato di Serie A. La Vecchia Signora negli ultimi sette turni è stata praticamente perfetta, conquistando altrettanti successi senza subire reti: l'ultimo gol incassato, infatti, è quello di Brahim Diaz che risale al ko contro il Milan dell'8 ottobre. Continuare su questa scia sarebbe importantissimo per cercare di accorciare sui rossoneri appunto e il Napoli, prossimo avversario della Juventus (venerdì 13 gennaio alle 20.45). I friulani, invece, dopo una grandissima partenza - sei vittorie consecutive tra la 3ª e l'8ª giornata -, hanno tirato il freno a mano e non vincono dallo scorso 3 ottobre (2-1 sul campo del Verona).