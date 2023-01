Diretta Monza-Inter ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MONZA - Dopo l'importante successo nel big match di San Siro contro il Napoli che ha riaperto la corsa Scudetto, l'Inter di Simone Inzaghi si prepara ad affrontare il Monza nella penulitima giornata del girone di andata della Serie A. I nerazzurri arrivano all'importante trasferta in Brianza, forti della prestazione messa in mostra contro Osimhen e compagni; dall'altra parte gli uomini di Palladino voglion continuare il loro ritmo che li ha visti ripartire in questo 2023 con un importante punto conquistato sul campo della Fiorentina. Per i due tecnici alcuni dubbi di formazione visti gli impegni ravvicinati di questo inizio del nuovo anno. Per l'Inter sarà molto probabile vedere nuovamente il tandem offensivo Dzeko-Lukaku, con Lautaro Martinez pronto a subentrare dalla panchina. In casa Monza, invece, conferma per Dany Mota come unica punta, sarà da verificare chi agirà alle sue spalle tra Caprari, Colpani e Valoti.