Diretta Fiorentina-Sassuolo ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

FIRENZE - Ad aprire il 17° turno del campionato di Serie A sarà l'anticipo delle 15 tra Fiorentina e Sassuolo . Alla ripresa la formazione di Vincenzo Italiano non è riuscita ad andare oltre l'1-1 nella gara interna contro il Monza. I neroverdi di Alessio Dionisi, invece, hanno addirittura perso in casa contro la Sampdoria (2-1), portando a quattro i ko nelle ultime cinque partite. Berardi e compagni, che lontano dalle mura amiche hanno conquistato una sola vittoria, quella per 1-0 contro il Torino, sono a quota 16 punti, a soli due lunghezze dallo Spezia quartultimo.

SEGUI FIORENTINA-SASSUOLO IN DIRETTA SUL NOSTRO SITO

Fiorentina-Sassuolo: diretta tv e streaming

Fiorentina-Sassuolo, gara valida per la 17ª giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 15 allo stadio Artemio Franchi di Firenze e sarà visibile in esclusiva in diretta su DAZN.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Sassuolo

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Amrabat, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Kouamé; Cabral. Allenatore: Italiano.

A disposizione: Cerofolini, Martinelli, Terzic, Igor, Venuti, Ranieri, Kayode, Bianco, Amatucci, Barak, Castrovilli, Saponara, Gonzalez, Distefano.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Henrique, Traoré; Berardi, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Dionisi.

A disposizione: Pegolo, Russo, Ayhan, Ruan, Kyriakopoulos, Marchizza, Obiang, Thorstvedt, Ceide, D'Andrea, Alvarez, Defrel.

ARBITRO: Manganiello di Pinerolo.

ASSISTENTI: Preti-Baccini.

IV UOMO: Rutella.

VAR: Doveri.

ASS. VAR: Muto.

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora