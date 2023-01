Monza, Palladino: "Gol annullato all'Inter? La regola è chiara..."

Grande entusiasmo per il Monza dopo aver fermato l' Inter sul 2-2 grazie all'autogol di Dumfries al 93'. Raffaele Palladino , al termine del match, si è mostrato entusiasta per la prestazione della sua squadra: "È stata una giornata meravigliosa che resterà sempre nei ricordi di tutti, giocatori e staff. Oggi allo stadio l'ambiente era meraviglioso, c'era un grande clima e un grande entusiasmo. I tifosi si meritano questa soddisfazione. Abbiamo affrontato una grandissima squadra che la settimana scorsa ha battuto il Napoli . Ho un gruppo di grandi uomini, oggi mi hanno fatto emozionare".

Palladino: "Gol annullato all'Inter? Non voglio fare polemica"

Palladino ha poi parlato dell'episodio contestato da Inzaghi sul gol "annullato" ad Acerbi: "La regola è chiara. Se si fischia prima non c'è On Field Review. Come sbagliano giocatori e allenatori possono sbagliare anche gli arbitri. Io non voglio mai parlare di episodi, né quando sono a favore né quando sono contro. Non voglio fare polemica, oggi è stata una grandissima prestazione".