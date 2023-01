Diretta Salernitana-Torino ore 12.30: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali

SALERNO - Reduce da tre risultati utili consecutivi - il successo con la Sampdoria e i pareggi con Roma e Verona - il Torino di Ivan Juric fa visita alla Salernitana dell'ex Nicola (39 presenze e 2 gol in B nel 2005-06 da calciatore e 20 panchine in A tra il gennaio e il giugno 2021 da allenatore), a caccia di una vittoria che proietterebbe i granata all'ottavo posto della classifica, in coabitazione con l'Udinese, sconfitta ieri dalla Juventus. La squadra campana, invece, ha inanellato tre ko di fila contro Fiorentina, Monza e Milan e si trova al quindicesimo posto a quota 17 punti, con 8 lunghezze di margine sulla zona retrocessione.