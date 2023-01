Diretta Milan-Roma ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MILANO - Momentaneamente superato al secondo posto della classifica della Serie A dalla Juventus, che ha sconfitto ieri di misura tra le mura amiche l'Udinese, il Milan campione d'Italia in carica ospita al Meazza la Roma di Mourinho (che sarà sostituito da Foti in panchina) e Dybala. I rossoneri, che sono ripartiti in campionato dopo la sosta per i Mondiali con il successo a Salerno, hanno allungato a quattro partite la striscia di risultati utili consecutivi, dopo le vittorie con Spezia e Fiorentina, inframmezzate dal pareggio con la Cremonese. I giallorossi, invece, attualmente quinta forza della graduatoria (ex aequo con i cugini della Lazio), sono fermi a tre: gli 1-1 con Sassuolo e Torino e l'1-0 inflitto al Bologna lo scorso 4 gennaio.