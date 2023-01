Serie A: Lazio beffata, l'Empoli fa 2-2 al 94'! Spezia-Lecce senza reti

Le partite delle 15 della 17ª giornata di Serie A hanno fatto registrare due pareggi: Lazio beffata in casa contro l'Empoli e Spezia e Lecce senza reti. La squadra di Sarri ha dominato e colpito all'inizio del primo e del secondo tempo con Felipe Anderson (2') e Zaccagni (54'). L'Empoli però non ha mai mollato: all'83' ha accorciato le distanze con Caputo e al 94' ha completato la rimonta con Marin. Con questo pareggio i biancocelesti arrivano a a 31 punti in classifica, mentre i ragazzi di Zanetti a quota 19.