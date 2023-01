Napoli e Juventus volano, l’Inter rallenta: le classifiche a confronto della Serie A

Napoli e Juventus volano sempre di più, l’Inter rallenta ancora (-2), mentre la Lazio fa registrare, nonostante il pari contro l’Empoli, un leggero incremento (+1) rispetto al differenziale di cinque giorni fa (al termine delle sfide del 16° turno). Ora la squadra di Maurizio Sarri, rispetto alla stagione passata, ha sei punti in più. La Roma, invece, pareggiando contro il Milan mantiene sempre un saldo positivo nel confronto con l’anno scorso ma nell’arco di 120 ore passa da +5 a +3. I rossoneri di Pioli, invece, non variano il loro differenziale: il pari di San Siro contro i giallorossi lo lascia sul -2 rispetto alla stagione passata. Anche Il Torino di Juric, con il pari di Salerno, conserva un saldo positivo ma dal +3 del 4 gennaio scende al +1 di oggi. Questi i dati più interessanti sul confronto tra le classifiche di Serie A (prendendo in considerazione sia il differenziale della giornata precedente che quello dopo 17 giornate di campionato).