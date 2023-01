Bologna-Atalanta 1-2: Gasperini aggancia Mourinho e Sarri al quinto posto

Nell’ultimo match della 17ª giornata di Serie A l’Atalanta in casa del Bologna torna a vincere dopo quattro turni e raggiunge la Roma di Mourinho e la Lazio di Sarri, a -3 dall'Inter. Inizio in salita per la squadra di Gasperini che dopo 6’ subisce il gol di Orsolini che sblocca la partita con un sinistro all’angolino dal limite dell’area di rigore. Dopo un primo tempo in cui la squadra di Thiago Motta rischia di raddoppiare i bergamaschi rialzano la testa e la ribaltano: i bei gol di Koopmeiners al 47’ e di Hojlund al 58’ regalano i 3 punti a Gasperini.