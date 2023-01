Dazn e il rimborso per Inter-Napoli: la nota ufficiale

Rimborsi diretti e creazione di un centro operativo in Italia: sono le misure annunciate da Dazn al termine della riunione al Ministero per le imprese, convocata dal ministro Adolfo Urso dopo i disservizi nella ricezione di Inter-Napoli . "Su richiesta di tutte le istituzioni presenti - sottolinea la Ott - Dazn ha assicurato che si attiverà, senza attendere la richiesta degli utenti, per corrispondere automaticamente a tutti gli impattati un quarto dell'abbonamento mensile". Col nuovo centro sarà trasferita "al team locale la responsabilità del monitoraggio della qualità del servizio e dell'instradamento del traffico dei clienti”.

Dazn ribadisce: “Disservizio esterno”

Dazn ha ribadito che "il disservizio è stato causato da un partner globale esterno incaricato di gestire la distribuzione del traffico sui server (CDN) ed ha avuto una dimensione molto più circoscritta rispetto a quanto occorso la scorsa estate". Inoltre "per garantire un ancora più efficace presidio delle infrastrutture tecnologiche per la distribuzione dei contenuti ed una loro ancor più efficiente gestione, il Gruppo Dazn ha annunciato una modifica dell’attuale assetto organizzativo di Gruppo con la creazione di un Network Operation Center (NOC) in Italia - si legge ancora nella nota - Questa nuova unità, dedicata specificamente all'infrastruttura tecnologica e alla rete italiana, permetterà di creare ulteriori competenze a livello di mercato e di trasferire al team locale la responsabilità del monitoraggio della qualità del servizio e dell'instradamento del traffico dei clienti".

Dazn, Abodi: “Misureremo il loro impegno”

"La valutazione dell'incontro di oggi, che è stato molto soddisfacente, troverà una risposta nei prossimi giorni. Sull'aspetto dell'analisi tecnica ci ha consentito di capire le ragioni del disservizio e la volontà di andare incontro agli utenti riconoscendo il danno procurato". Così Andrea Abodi, ministro per lo sport e per i giovani, dopo l'incontro al MIMIT sui disservizi di Dazn. "Gli auspici sono stati soddisfatti, ma voglio misurare nel tempo la volontà del gruppo di investire nel nostro paese" ha sottolineato il ministro.

Il ministro Urso: “Obiettivi raggiunti”

"Tre obiettivi sono stati raggiunti", dice il ministro Adolfo Urso della riunione convocata al ministero con Dazn: "Innazitutto, come è giusto che fosse, l'indennizzo automatico per tutti coloro che hanno subito il disservizio. Il secondo è lo spostamento della centrale di monitoraggio e di controllo del rischio direttamente in Italia dalla sede madre di Londra. Infine, un'assicurazione che ci sia un'accelerata degli investimenti sulla tecnologia per evitare il riproporsi di questi disservizi".