Napoli-Juventus, la probabile formazione di Allegri

Le possibili scelte del tecnico bianconero per la sfida Scudetto contro gli azzurri di Spalletti: Bremer ancora a parte, ma c’è fiducia sul recupero per il Maradona. Paredes va in pressing: l’argentino prova a risalire le gerarchie per un posto tra i titolari

Sergio Baldini 11 . 01 . 2023 10:48 1 min Serie AJuventusnapoli

Abbonati a TuttoSport Scegli fra le nostre proposte Plus e Full e leggi su tutti i dispositivi con un unico abbonamento. Ora in offerta. A partire da € 2,99 € 0,99 /mese Abbonati ora Hai già un abbonamento? Accedi