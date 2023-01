Fuorigioco semiautomatico, il debutto in Supercoppa poi l'esordio in Serie A: tutte le novità

MILANO - In occasione della finale di Supercoppa tra Milan e Inter, in scena il 18 gennaio al King Fahd Stadium di Riad (Arabia Saudita) la Lega Serie A introdurrà per la prima volta il Fuorigioco Semiautomatico (S.A.O.T.), sistema già utilizzato dalla Fifa in occasione dei Mondiali in Qatar. L'amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo ha dichiarato: "È un giorno importante, siamo stati la prima lega al mondo ad avere la goal line techonology, la prima ad avere il Var e ora la prima ad avere il fuorigioco semiautomatico - aggiunge - Siamo orgogliosi della nostra classe arbitrale, di cui ci fidiamo. È un lavoro di diversi mesi, l'abbiamo testata mettendo gli arbitri in condizioni di utilizzarla. È uno strumento che risolverà tanti dubbi. Abbiamo aspettato che venisse sdoganato a livello internazionale dai Mondiali in Qatar, la Supercoppa è il primo evento utile". Il designatore degli arbitri Gianluca Rocchi: "Con l'utilizzo più frequente le decisioni saranno automatiche. Servirà sempre una decisione umana, ma è uno strumento che ci dà modo di sbagliare meno e accorciare i tempi. Il nostro compito è portare gli arbitri ad altissimo livello. Le camere dedicate sono esclusivamente per il fuorigioco, è un qualcosa in più, uno strumento fondamentale per come è costruito"