Fuorigioco semiautomatico, cos’è e come funziona. Novità sui rigori

MILANO - Più accuratezza e velocità nelle decisioni, ma non solo. La portata del debutto del fuorigioco semiautomatico nel calcio italiano mercoledì 18 gennaio nella Supercoppa tra Inter e Milan (primo evento calcistico nazionale a utilizzarlo, dopo il lancio in Champions League e al Mondiale) va al di là degli aspetti arbitrali: «Questa novità apre scenari interessanti, per questo abbiamo deciso di investire un anno e mezzo fa», sottolinea l’ad della Serie A, Luigi De Siervo , durante la presentazione presso il centro di produzione della Lega a Lissone, alle porte di Monza.

Dal fuorigioco ai videogame

La tecnologia, che partirà in campionato dalla 1ª giornata di ritorno, si basa su otto telecamere in più dedicate esclusivamente a questa rilevazione, sommate a quelle delle tv. Tali triangolazioni hanno come riferimento il pallone e ben 29 punti sul corpo di ogni giocatore. La somma di questi elementi permette di calcolare all’istante il momento di partenza dell’ultimo passaggio e di determinare la linea senza bisogno di tracciarla come succede adesso. L’effetto è quell’immagine tridimensionale già vista tra Champions e Mondiale che restituisce benissimo la dimensione della parte in fuorigioco. Da qui partono altre innovazioni, che vanno al di là di un fuorigioco sempre più certo, come la possibilità di regalare agli spettatori un’esperienza della partita tra realtà e videogame. Una app, che potrebbe essere pronta in breve tempo, permetterà al tifoso di vivere la partita quasi sul campo, scegliendo da quale prospettiva osservare l’azione, con calciatori sempre più simili agli originali. Strumenti utili per avvicinare i giovani. La Serie A potrebbe essere la prima a lanciare questa forma di visione digitale.