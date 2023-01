Napoli e Roma, trasferte bloccate per un mese! Cosa chiede il Casms

Dopo gli scontri di domenica 8 gennaio tra tifosi napoletani, diretti a Genova per la sfida contro la Sampdoria, e romanisti, in viaggio verso Milano per la gara contro il Milan, sono previsti importanti provvedimenti. Nello specifico si parla di un divieto di trasferta per ambedue le tifoserie per le partite fuori casa in programma dal 21 gennaio al 28 febbraio prossimo. Sarebbe questa l'indicazione del Casms (Comitato di analisi per le manifestazioni sportive), tenuto conto delle decisioni dell'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, riunitosi nella giornata di mercoledì. Affinché tali decisioni diventino ufficiali, l'ultima parola spetta al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi che, al momento, starebbe valutando la situazione in modo tale da prendere una decisione definitiva nelle prossime ore atttraverso un decreto ad hoc. Si trattarebbe di un duro colpo per le tifoserie di Napoli e Roma. Uno stop che potrebbe arrivare nel bel mezzo della stagione quando le squadre di Spalletti e Mourinho dovranno rispondere presente per raggiungere gli obiettivi stagionali.