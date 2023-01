Napoli-Juve, Spalletti punge Allegri: "Forse lui ha qualche problema con me"

NAPOLI - A pochi minuti dal fischio d'inizio della super sfida del Maradona tra Napoli e Juventus, il tecnico azzurro Luciano Spalletti torna a rispondere alle parole in conferenza stampa dal collega Max Allegri. Infiamma il big match Spalletti che sul botta e risposta a distanza con il tecnico bianconero, aggiunge: "Lo conosco abbastanza bene, non ho nulla da scoprire di Allegri e non ho nessun problema con Allegri. Casomai mi sembra che lui l'abbia con me". Sale dunque la tensione per una sfida che potrà dire molto sul futuro del campionato.