Cremonese-Monza 2-3: Alvini traballa, Palladino vola

CREMONA - Il Monza si impone per 3-1 in casa della Cremonese, nell'anticipo della 18/a giornata di Serie A. Per i brianzoli tre punti che valgono l'undicesimo posto momentaneo con 21 punti. I grigiorossi incassano invece la quarta sconfitta di fila e restano tristemente ultimi in classifica con soli 7 punti, a -8 dalla quota salvezza. Panchina sempre più a rischio per Alvini. Il Monza domina per sessanta minuti: brianzoli in vantaggio dopo appena 8' con Ciurria che è bravo a battere Carnesecchi su assist in profondità di Petagna. Il raddoppio della squadra di Palladino al 19', firmato da Caprari su un rigore concesso sall'arbitro per un fallo di Ghiglione su Izzo. E' ancora Caprari a realizzare il terzo gol del Monza al 55', con un bel destro di prima intenzione da centro area su assist di nuovo dell'ottimo Petagna. Ormai con le spalle al muro, la Cremonese tira fuori l'orgoglio e accorcia le distanze al 67' con un colpo di testa vincente di Ciofani su cross di Valeri. All'83' i grigiorossi tornano in partita grazie ad un diagonale vincente di Dessers. Il Monza trema ma riesce a resistere all'assalto finale della Cremonese portando a casa tre punti preziosi in chiave salvezza.