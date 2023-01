Rocchi, il fuorigioco semiautomatico e il piacere della trasparenza

Mercoledì 18 gennaio 2023, Riyad, Arabia Saudita, Milan-Inter, finale di Supercopopa Italiana: entra in funzione il fuorigioco semiautomatico, terza tappa della rivoluzione tecnologica applicata al calcio dopo la Goal Line Technology e il Var. Avverte Gianluca Rocchi: “La Supercoppa non è un test, ma la gara di lancio. Il fuorigioco automatico è un aiuto importante per noi, non soltanto a livello di tempo: la prima cosa è l’accuratezza della decisione, poi conta velocizzarla. All’inizio, essendo uno strumento nuovo, potrebbe esserci qualche ritardo leggero, rispetto alla consueta applicazione, ma sarà soltanto una questione di rodaggio”. La Lega A ha investito un milione di euro sul SAOT, l’acronimo che sta per Semi-AutomatedOffside Technology e, come ha significativamente ricordato l’amministratore delegato Luigi De Siervo, essa ha confermato in campo internazionale il suo ruolo di battistrada tecnologica, essendo già stata la prima a introdurre l’orologio del gol-non gol e la videoassistenza arbitrale.

Tuttavia, c’è molto di più oltre il SAOT. C’è un’interessante apertura del mondo arbitrale alle altre componenti del calcio, nei contenuti e nella forma. A Lissone, nella Nasa del pallone (ITC, International Broadcast Centre), Rocchi ha giocato a tutto campo per novanta minuti, aprendo porte e finestre all’esterno, brillando per lucidità espositiva e franchezza nella comunicazione. Provate a pensare ai tempi andati della Casta Fischietti, impermeabile alle critiche, lontana le mille miglia dall’ammettere un errore, anche marchiano come lo sfondone malauguratamente preso da Sacchi durante Monza-Inter e trovate la differenza. Certo, parecchia strada rimane ancora da fare.