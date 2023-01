Diretta Roma-Fiorentina ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

ROMA - La domenica della 18ª giornata del campionato di Serie A 2022-23 si chiude all'Olimpico di Roma dove i giallorossi di Josè Mourinho ospitano la Fiorentina in un match cruciale per entrambe le squadre. La Roma infatti è reduce da un momento poco felice in campionato con 3 pareggi nelle ultime 4 partite e stanzia attualmente fuori dalla zona Europa a quota 31 punti (pari con l'Atalanta) al 7° posto, non sorridono i Viola al 9° posto con 23 punti ma con il successo incoraggiante dell'ultima giornata contro il Sassuolo. L'allenatore portoghese, come ormai da prassi se si gioca ogni 3 giorni, non ha parlato nella conferenza stampa della vigilia mentre il collega avversario ha presentato così la sfida: "Sarà un impegno dalla difficoltà elevatissima. La Roma sta bene, è reduce da risultati positivi e ha tanti campioni, in casa spingono sempre forte. Abbiamo preparato la gara in pochi allenamenti ma questa ormai è una costante, vedo i ragazzi carichi, sappiamo dove dobbiamo crescere e migliorare. Loro hanno qualità, talento, forza fisica e sui calci piazzati sono tra le migliori squadre d’Europa, dovremo essere molto concentrati".