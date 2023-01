Diretta Torino-Spezia ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

TORINO - I ragazzi di Juric ospitano alle 15 all'Olimpico Grande Torino lo Spezia nella gara valida per la 18ª giornata del campionato di Serie A. Il Toro vuole tornare a vincere, dopo tre pareggi di fila, per ottenere la prima gioia del 2023 e tentare di avvicinarsi al treno per l'Europa. Lo Spezia è reduce da due belle prove interne contro Atalanta e Lecce: Gotti non vince in campionato dal blitz di Verona nell'ultimo turno premondiale. Al momento i liguri vantano sei punti di vantaggio sulla zona retrocessione.