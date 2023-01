Supercoppa Milan-Inter: è un trofeo che vale già mezza stagione

Il Napoli fugge via veloce, (apparentemente) senza rivali. Alle avversarie non resta che iniziare a individuare alternative, la Supercoppa italiana è il primo salvagente che si presenta all’orizzonte. Il più semplice, visto che non occorre fare i conti con le tappe di un campionato o con la corsa a eliminazione di Champions League e Coppa Italia. Milan e Inter sono volati a Riad in virtù di quanto offerto la passata stagione: scudettati i rossoneri, vincitori del trofeo nazionale i nerazzurri. Sono atterrati in Arabia Saudita accompagnati dalle rispettive incertezze. Incertezze che avvolgono maggiormente il capo di Stefano Pioli rispetto a quello di Simone Inzaghi.

Delle fatiche del Milan parliamo nel pezzo di apertura: il 2023 cominciato sull’onda lunga di amichevoli dicembrine poco convicenti e i soliti problemi di fondo, che vanno dalle amnesie di una difesa che ha incassato sempre gol nelle ultime cinque partite ad alternative ritenute erronaemente già pronte per subentrare ai titolari. Titolari che di loro, aggiungiamo, stanno proponendo passaggi a vuoto inattesi. Come Theo Hernandez, clamorosamente lasciato fuori all’intervallo di Lecce: non può essere solamente spremuto dall’impegno mondiale. O come la coppia Kalulu-Tomori, pressoché insuperabile la passata stagione ed estremamente friabile in questa. Passaggi a vuoto che cominciano dalla testa, come si è visto in campo sabato e come ha ammesso senza reticenze Pioli a fine partita. Il Milan, per essere credibile, deve ripartire da una fame che pare aver smarrito e, magari, anche da qualche accorgimento tattico: non a caso il pareggio è arrivato quando Giroud non ha più dovuto sorreggere da solo il peso dell’attacco, dopo l’inserimento di Origi.