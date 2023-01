Diretta Empoli-Sampdoria ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

EMPOLI - A chiudere la 18ª giornata del campionato di Serie A sarà la sfida in programma alle 20.45 al Castellani tra Empoli e Sampdoria. Gli azzurri di Paolo Zanetti hanno collezionato due pareggi esterni dal ritorno in campo dopo la pausa per i Mondiali di Qatar 2022: prima è arrivato l'1-1 della Dacia Arena contro l'Udinese, poi il 2-2 in extremis contro la Lazio dopo esser stati sotto di due. I blucerchiati di Dejan Stankovic, reduci dall'eliminazione agli ottavi di finale di Coppa Italia contro la Fiorentina (1-0), invece, prima hanno conquistato la seconda vittoria stagionale in campionato battendo 2-1 il Sassuolo al Mapei Stadium, poi sono caduti in casa contro il Napoli (2-0). Per entrambe le formazioni, ma in particolar modo per i liguri, sarà una sfida importantissima in chiave salvezza.