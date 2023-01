Supercoppa Milan-Inter: ecco l'arbitro che dirigerà il derby

I precedenti di Maresca con Milan e Inter

Il fischetto di Napoli ha già arbitrato per ben 12 volte i rossoneri, bilancio che registra 6 vittorie, 4 pareggi e solo 2 sconfitte. Ancora più positivo è il bilancio per i nerazzurri, diretti in 11 gare: 7 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. Ma c'è un precedente anche nel derby, datato 9 febbraio 2020: si impose l'Inter di Antonio Conte per 4-2.