De Laurentiis shock: "Agnelli l’ho usato, in Lega sono dei morti di fame"

TORINO - Parole forti quelle di Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, quelle dette nel corso della trasmissione Report che sta approfondendo l'inchiesta "Prisma". Il numero uno azzurro ha rilasciato un'intervista al programma di Rai 3 svelando degli importanti retroscena sul caso che tiene in ansia il mondo bianconero, con un particolare riferimento all'ormai ex presidente della Juve, Andrea Agnelli. "Ho usato il signor Agnelli perché mi serviva - ha esordito De Laurentiis -che lui mi andasse in cu** ai fondi, che erano un'altra stron*ata. Se c'era una cordata tra i presidenti per far entrare i fondi nella Lega? Tutti i morti di fame della Lega, per un tozzo di pane, stavano vendendo i prossimi sette, otto anni ad un fondo. Agnelli? L'ho usato perché chiaramente se entrava un fondo non gli sarebbe stato permesso di fare la Superlega, per questo lui si è scagliato contro i fondi".

Indagine Prisma, l'affare Juve-Ronaldo

Le forti parole di De Laurentiis non sono però l'unica anticipazione di quello che andrà in onda su Report. Nell'indagine Prisma tiene banco, sempre in casa Juventus, anche il tema della "Carta Ronaldo". L'affare che ha portato il portoghese in bianocnero è all'attenzione degli inquirenti, alla ricerca di informazioni precise sull'accordo per il pagamento posticipato di 19 milioni di euro previsti dall'operazione con CR7. Un procuratore vicino al giocatore ha raccontato in via anonima: "La scrittura privata esiste, ma Ronaldo non l'hai mai firmata, l'ha firmata solo la Juventus. Perché non l'ha firmata? Perché è stato ben consigliato". Gli avvocati del giocatore, Pino e Shehata, nelle ultime settimane hanno avanzato una richiesta per recuperare i 19 milioni previsti dal suo arrivo a Torino e sui quali si attendono gli sviluppi.